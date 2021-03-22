網通大廠明泰科技（3380）22日舉行法說會，公布去年財報EPS以1.03元連續三年走高，明泰董事長黃文芳表示，「去年的成績不敢說很好，但已比計畫超越」，展望今年，雖然變數仍然很多，「惟在有機（指本業）和無機（指購併）同步成長下，今年業績續高可期」。

明泰去年營運繳出佳績，EPS1.03元大勝前年的EPS0.44元，除了併購仲琦挹注外，無線寬頻網路產品及企業行動方案旗下的車聯網產品是明泰去年業績成長的兩大動力，另受益於宅經濟，數位多媒體部門也有顯著成長。

為追求2021年再成長，黃文芳也擬出了新年度的發展目標及重點有四，包括固本、擴張、創新、補強能力，其中固本指的是優化原有事業、擴張指的是持續擴大新產品，創新指的是增加新場域的應用，另也規畫透過M&A來補強能力，增加出海口，針對購併，黃文芳也不諱言明泰有著很強的企圖心，並強調，未來的一、二年內會儘快找好目標，購併對象會以出海口為主要考量，包括品牌商、系統整合商（SI）都有可能，除了出海口是購併的主軸外，也不排除會迫邀請可補足明泰技術力、產品線的合作對象，進入佳世達的大艦隊集團。

就技術面的布局來說，明泰總經理林裕欽指出，明泰掌握有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，未來將透過天羅（指無線網路）地網（指有線網路）的涵蓋，運用在智慧城市、智慧製造、智慧醫療與智慧家庭等領域，透過IT、CT、OT架構整合，提供具高性價比的端到端（End-to-End）完整解決方案。

著眼於此，明泰各事業群今年在新產品部分都已擬定既定目標，其中無線寬頻網路事業體將著重在5G小型基站、支援Sub-6G及Millimeter Wave 的5G CPE，並結合Wi-Fi 6無線網路技術，以深入企業與家庭，區域都會網路事業體，會側重在可用於資料中心及5G雲端核心網的400G高速乙太網路交換機、XGS PON OLT新世代光纖接取網路設備、DCSG分散式基站交換機路由器；數位多媒體網路事業體則聚焦在全系列高、低階種類的網路監控攝影機（IP-Cam）導入自主動態視訊影像調適（AVS）及智慧影像分析（IVA）技術，至於企業行動方案事業體則全力 發展77GHz/79GHz短、中、長距離車用毫米波雷達及環周感測系統，並結合車用環景影像系統，為車廠提供安全駕駛組件。

(工商 )