台東4架F5-E戰機22日下午2時30分從空軍志航基地起飛，其中2架戰機在外海疑因不詳原因發生擦撞，機上兩名人員分別是潘穎諄上尉，以及羅尚樺中尉。消息曝光後，引發各界憂心，紛紛為飛官們集氣，其中，立委葉毓蘭稍早也在臉書寫下，希望搜救行動能夠順利，也為家屬們祈禱，獻上最深的祝福。

國防部通報，今14時30分許，4空軍F-5E戰鬥機在台東志航基地起飛執行訓練任務，15時06分其中2架F-5E(各1名駕駛)疑似空中擦撞墜海(雷達光點消失)，於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，立即派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋。

葉毓蘭22日晚間17時22分在臉書寫下，兩位皆是英勇年輕且前途無量的飛官，希望搜救行動能夠順利，也為家屬們祈禱，獻上最深的祝福，讓我們一起為兩位飛官集氣祝福、願一切平安。

不少網友也紛紛位飛官送上加油，紛紛留言表示，「請大家一起集氣為悍衞疆域的空軍加油」、「飛官加油，一切平安」、「加油！加油！加油！」

另外，此事件發生後，目前空軍F-5戰機全面停飛，空軍司令熊厚基上將也已緊急趕往台東。稍早黑鷹直升機於F5E戰機墜海區域海面尋獲跳傘的飛官羅尚樺，經緊急將人員送往醫院搶救後，在近18時許，宣告不治殉職。

(中時新聞網)