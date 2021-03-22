新冠肺炎疫苗啟動接種，屏東縣共分配1100劑，並指定屏東基督教醫院及部立屏東醫院為疫苗接種合約醫院，屏基院長余廣亮更帶頭施打，強調施打疫苗利大於弊，且打完後沒有特別感覺，請大家放心。

屏基急診部主任陳志文引用古書內容「無恃其不來，恃吾有以待也」，強調新冠肺炎傳染力強，畢竟第一線醫護每天都要接觸許多未知病人，雖然坊間對疫苗有不少雜音，在衡量利弊得失後還是決定接種，就是要把自己準備好。

余廣亮也表示，打完新冠肺炎疫苗就像打流感疫苗一樣，其實沒有特別感覺，且目前流感疫苗防禦能力也僅6、7成，綜觀專業評估與論文評斷，能夠上市的疫苗相對是安全，也可避免院內感染風險，請大家可以放心施打。

屏基與屏東醫院皆開設新冠疫苗專責特別門診，為縣內14家專責醫院醫護進行疫苗施打，第一階段共有2000名醫護表達施打意願，以院內約6000名醫護試算，比例約3成，估計2間醫院每日共可接種約250人次，首日已40人完成接種。

屏東縣長潘孟安強調，未來根據中央指示，會持續運送疫苗，請大家不要恐慌，目前防疫進入下半場，將拚疫苗施打率，他也特別感謝醫護人員守住第一線，讓大家在疫情期間能生活如常。

(中時 )