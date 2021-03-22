樂天桃猿明天將在桃園球場迎戰味全龍，也是本季主場開幕戰，將碰上上一戰讓中信兄弟苦吞11K的徐若熙，桃猿總教練曾豪駒表示，球員不一定會針對他這顆變速球做攻擊，鎖定自己要的球更重要。

17日徐若熙生涯一軍初登板，面對兄弟先發3.2局只被敲3安、無失分，11個出局數全部都用三振拿下，成為中職史上第一人，而他的那顆變速球也成為大家討論的話題。

對此曾豪駒表示，當然會針對徐若熙去做情蒐，也會想一些應對策略，但策略是秘密不方便透露，「明天首度面對徐若熙，還是要看臨場發揮，就看選手打不打得到。」

隊長郭嚴文則說：「之前熱身賽時沒有交手過，打了才會知道，但中職不像是國際賽，會有很多次的交手機會，會慢慢去了解對方，不會特別改變什麼。」

明天主場開幕戰，桃猿推出王溢正先發，不過球隊開季得分狀態不理想，5場比賽僅得到24分排名全聯盟第4。曾總指出，最大原因就在於關鍵時刻的打擊串連，「打擊是有慢慢回溫，但就是常常少了關鍵一擊，像昨天對富邦那場，我們打了14支安打卻只得5分，這部分需要再加強。」

(中時 )