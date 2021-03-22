全球晶圓代工龍頭台積電周一(22日)開低，台股跟著失守1萬6關卡，但在開盤半小時後買盤敲進，台積電股價翻紅，晶圓二哥聯電同樣獲得買盤支持，盤中一度大漲近5%，台股更在面板、航運以及權值股鴻海帶動下，一度漲至16,235.63點盤中高點，台股尾盤漲勢收斂，終場上漲118.98點或0.74%、報在16,189.22點，成交量達3,322億元。

3大法人總計賣超24.7億元，自營商買超26.48億元，投信賣超0.43億元，外資及陸資賣超50.75億元。

台積電上周三(17日)除息後股價面臨貼息窘境，19日更跌破600元關卡，美國科技股、半導體股上周五轉強，惟台積電ADR仍收跌0.76%，台積電周一開低，並一度來到盤中最低點586元，股價來到季線支撐點590元之下，但隨著逢低買盤湧進，終場收漲0.34%，報在593元。聯電股價則是開盤後微漲，並在上午10點後有買盤進場，股價推升至盤中高點48.3元，終場收漲4.67%、報在48.2元。

經濟復甦導致貨運需求暴增，航運族群強漲，台灣面板雙虎友達、群創盤中最高一度分別漲至5.75%、則是亮燈漲停，顯示面板需求仍供不應求。

從外資買超前10來看，分別為：群創、長榮、彩晶、鴻海、聯合再生、開發金、聯電、陽明、永豐金、國泰金；外資賣超前10名為：飛宏、欣興、長榮航、新光金、台積電、期富邦VIX、英業達、和碩、仁寶、益航。

聯電在經歷外資幾日大賣後，22日大買逾15,200張，台積電則是繼續被外資倒貨，賣超逾8,762張。3大權值股台積電、聯發科股價近月表現疲弱，主要受到10年期美債殖利率陡升，資金從漲高的成長股輪動至價值股，與美國科技股高度連動的台股同樣受到衝擊，鴻海卻是逆勢上漲，近月漲幅超過16%，大摩研究報告看好鴻海瞄準的電動車商機，該集團主推的MIH平台目前也有超過1,000家合作夥伴，有望在2025年在該部門帶來350億美元的收益，並在電動車市場市占率達10%，將目標價從168元調升至235元。

(中時新聞網)