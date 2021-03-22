新開發的埔里鎮福興溫泉區，公共設施已完成。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府在埔里鎮新開發的福興溫泉區，土地標售開紅盤；縣長林明溱22日在縣務會議中表示，福興溫泉區6筆土地實際標售金額，超出底價9000多萬元，最高標價每坪達11萬多元，預估總價將逾17億元，可為縣庫增加5億元收入。

林明溱表示，縣府開發的福興溫泉區，是全國規畫最完善的溫泉區，目前土地開發計畫已完成，如期進行標售作業，計畫中專案讓售土地面積共10.47公頃、公開標售土地6.936公頃，合計16.954公頃。

有「天下第一泉」之喻的廬山溫泉，因為上游母安山有移動之虞，所以縣府開發福興溫泉區，主要是提供廬山溫泉區業者遷移進駐埔里，重新再出發，因此，縣府提供成本價的專案讓售，總共43筆土地已於去年6月完成作業，讓售總價20億227萬元。

埔里鎮福興溫泉區，公共設施規畫完善。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

第1次公開標售作業於日前順利完成，共標售6筆土地面積1.3299公頃，標售總價3億9232萬元，合計已售出土地價款約24億元，而且最高標價每坪達11萬餘元，高於底價很多，標售總金額由底價3億190萬元，大幅增加到3億9232萬元，超出底價9000多萬元，顯見觀光產業界對福興溫泉區興趣濃厚，也掃除過去外界曾質疑該溫泉區，恐淪為虧錢的建設疑慮，未來，縣府會繼續進行剩餘28筆土地標售作業。

地政處表示，此次土地標售結果，比預期價格高出許多，剩餘28筆土地面積5.6068公頃將陸續辦理標售，如果以每坪8萬元估算，剩餘28筆土地預估可標售13億元，整體土地售完可增加縣庫約5億元收入。

(中時 )