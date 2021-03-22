購物可以帶來快樂，但過度揮霍卻可能帶來空虛感，搜狐網命理專欄就點名，雙子座、白羊座、天蠍座及天秤座的人花錢從來不在乎價格，總是盲目跟風且大手大腳地血拼，追求及時行樂的新鮮感。

▍1.雙子座：生活質量最重要

雙子座人是絕對不會委屈自己，他們總會竭盡全力去得到好的生活。雙子座認為，喜歡什麼就毫不猶豫地買下來就對了！錢只會變得越來越貶值，唯有可以花出來的錢才稱得上是實際的，他們活在當下，會選擇先享受生活，只要過得舒服就是最好的選擇，而未來的事情就交給未來吧！他們不會去想其他的事情，只會把「快樂」擺第一。

▍2.白羊座：沒有理財觀念

白羊座個性誓不罷休，面對自己想要的物品，往往想到什麼就會立即買，不管是否確實有需要，也不管身上的錢是否足夠，白羊座人只要袋子裡還有一毛錢就會花光，完全不是勤儉節約的人。他們平時掏錢揮金如土，不急不躁的花錢態度總讓周圍的人超激動。

▍3.天蠍座：要讓人瞧得起

天蠍座人最愛買熱門產品！不論是當紅的服飾或3C產品，只要一推出，天蠍座就會想辦法入手，因為他們期待自身看起來高端大氣，這樣一來就會讓其他人崇拜羨慕。說到他們認為社會很現實，如果不裝飾一下自身，別人很有可能會對你不理不睬。一直以來天蠍座對自己生活的要求非常高，為的就是顯示出來他們高貴的氣質。

▍4.天秤座：新奇感很強

天秤座人個性童心未泯，對於新奇事物很有興趣，他們對於自身很感興趣的物品會一直掛念在心中，如果天秤座人沒去完成的情況下，他們便會內心很躁動不安，唯有確實拿到了，天秤座人才會鬆一口氣，他們對好生活有太多的憧憬及嚮往，因此許許多多五花八門的新事物都可以激發起他們的興趣。

(中時新聞網)