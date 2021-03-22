內政部今日與佛教、道教、回教、基督教等各宗教團體召開會議後表示，會中各界代表都表達支持並響應正確放生，也願意共同守護台灣的生態環境，並希望藉此拋磚引玉，讓更多不同宗教的朋友共襄盛舉。

內政部長徐國勇指出，政府尊重宗教信仰文化，同時也重視生態永續，期許各宗教團體及所屬會員、民眾，共同響應「以收容領養代替購買」、「以領養代替棄養」、「以傷病救治野放」等智慧放生措施。

內政部說，宗教放生本是美意一樁，許多宗教團體也藉此實踐宗教慈悲心懷，但倘因此刻意購買人工飼養繁殖或非棲地的蟲魚鳥獸，到野地河川裡放生，反而容易造成動物不適應環境而大量死亡，放生的背後也涉及商業化、反覆捕捉、破壞自然生態平衡，以及民眾安全等問題。

內政部表示，近年隨著生態保育觀念提升，釋放過程對動物的傷害，外來物種對生態和環境所造成的衝擊，引發社會關注，透過這次共同呼籲，期望全國宗教團體及國人可以改變觀念。

內政部呼籲，宗教團體在辦理放生活動時，能結合農政保育機關，學習正確生態保育觀念，避免商業放生模式，以合宜正確、符合法令的放生方式，來落實宗教對萬物慈愛關懷的心意，共同來守護我們豐富美好的生態環境。

(中時 )