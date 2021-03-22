空中英語教室創辦人彭蒙惠，從事英語教學與傳播福音已70年，中華民國婦女聯合會3月24日將頒贈首屆「婦女卓越貢獻獎」給彭蒙惠，表彰她熱愛台灣這塊土地，終身奉獻人民的襟懷與熱忱。

今年3月24日是婦聯會創辦人蔣宋美齡124誕辰，婦聯會預計當天上午10時在美齡樓舉行追思禮拜，將有蔣宋美齡親屬、婦聯會常委、委員，及其創辦的華興、振興等機構、士林官邸代表和民眾等參加，共同緬懷她的德澤。

婦聯會表示，以往每年3月8日國際婦女節，婦聯會都舉辦慶祝活動，今年由於新冠肺炎疫情仍烈，婦聯會決定與創辦人誕辰紀念合併舉行，頒贈「婦女卓越貢獻獎」，提供典範，鼓勵婦女奉獻力量，服務社會。

今年獲獎的彭蒙惠1926年出生於美國華盛頓州西雅圖市，1951年來到台灣，70年來從事英語教學與傳播福音，創辦「救世傳播協會」、「空中英語教室」及「天韻合唱團」等，成就斐然，婦聯會除致贈表揚狀與獎座外，也將頒贈獎金新台幣100萬元。

婦聯會指出，當天除追思禮拜及頒贈婦女卓越貢獻獎外，並將舉行「婦聯200公益專案」第三批團體簽約儀式，此為婦聯會經會員大會通過，提撥新台幣200億元，捐供各公益團體作社會慈善之用。

其中前兩批已與200多個團體簽訂附條件的契約，金額達55億餘元，第三批簽約單位有40多個，金額有28億餘元，將在婦聯會與黨產會間的訴訟，勝訴後財產解凍即行撥付，第四批將繼續接受申請。

(中時 )