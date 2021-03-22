記憶體模組廠廣穎電通（4973）公告2020年正式財報，合併營收43.70億元，年增13.7％，全年獲利達0.73億元，毛利率12.6％，營業毛利5.49億元，每股盈餘1.15元；經董事會決議通過配發每股1元現金股利。

廣穎電通去年第四季營收12.32億元，較前年增加15.0％，季增5.6％；稅後淨利0.26億元，年增三位數達107.7％，表現不俗，主要貢獻來自固態硬碟（SSD）及DRAM銷售暢旺、全球電商市場市占不斷提升。

從營運面來看，2020年廣穎經營景況，雖去年一整年持續受疫情影響，使通路經濟活動諸多停滯，但相對的宅經濟商機卻趁勢崛起，使電商購物市場持續擴大，廣穎於全球電商市場市占率亦不斷提升；同時，因在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求，也帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺，持續正向發展。

加上廣穎近年逐步降低新興市場銷售比重，轉而進攻美國、歐洲、日本等先進國家市場，逐步調整營運體質。同時，展開多角化經營策略，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，持續挹注營運績效。

2020年廣穎仍保持「業界獲獎常勝軍」地位，橫掃國內外各大獎項，包括：三連莊榮獲德國官方最高榮譽「德國國家設計獎（German Design Award）」、13連霸「台灣精品獎」、國家級榮耀「國家發明創作獎」、與「金點設計獎」；如此非凡的得獎紀錄深刻體現SP廣穎在產品設計上的深厚功力。

廣穎今年將持續在全球各市場深耕經營，並讓各產品線均衡發展，堅守優異的產品品質與發揮產品設計的深厚實力，以自有品牌行銷全球；廣穎不以盲目擴充市場為目的，而是以品牌創新領導市場之技術服務、發掘及推廣高附加價值之產品，以高品質的產品、領先的技術團隊、良好的服務及完善的管理迎接未來更多的挑戰。

(工商 )