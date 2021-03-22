處理器大廠美商超微（AMD）推出Radeon RX 6700 XT顯示卡，為1440p解析度遊戲帶來卓越效能、令人讚嘆的逼真視覺效果以及眾多先進軟體功能。

Radeon RX 6700 XT基於突破性RDNA 2架構，搭載96MB Infinity Cache技術、AMD Smart Access Memory、12GB GDDR6記憶體等，與目前玩家們在普遍使用的前代顯示卡相比，在特定遊戲中發揮高達兩倍的效能提升，並支援許多令人驚艷的新功能。

象徵尖端工藝與設計的AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡是完美的升級解決方案，為現今3A級遊戲大作與電競遊戲在開啟最高階畫質設定下，達到分毫不減的效能並呈現令人屏息的逼真畫面。

Radeon RX 6700 XT即日起透過AMD.com官網以及AMD夥伴廠商包括華擎、華碩、技嘉、微星、撼訊、藍寶科技、XFX、盈通（Yeston）的全球零售商、電子零售商販售。

透過新一代Radeon RX 6700 XT顯示卡以及Ryzen 5000系列桌上型處理器，AMD是唯一能夠為極致遊戲平台提供高效能CPU與GPU的廠商。

(工商 )