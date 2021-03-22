線西國中響應世界水資源日省飲料錢，投入撲滿，希望號召更多人正式缺水議題，也希望非洲孩子有水喝。（世界展望會提供／吳敏菁彰化傳真）

正值缺水危機，3月22日又是世界水資源日，線西國中響應台灣世界展望會發起「一杯水、一點愛，注入希望」活動，師生們省下買飲料的錢，投入撲滿，希望善意涓滴成流，改善缺水地區享有供水系統、衛生設備等，讓孩子們與乾淨、安全的飲用水沒有距離。

台灣世界展望會表示，根據聯合國兒童基金會及世界衛生組織統計，全球有22億人家中沒有安全用水，相當於每3人中就有1人缺乏乾淨水；全球則有一半以上的人口，約42億人缺乏良好衛生設施及習慣。台灣世界展望會於3月22日「世界水資源日」，呼籲社會大眾正視全球水資源需求。

彰化縣立線西國中表示，正值台灣缺水期，發起這個活動特別深刻有意義，「除了提醒節約用水，也為學生們奠定充滿愛與關懷的價值觀，幫助世上愛的循環永續，更能引導學生們正向且積極地面對世界。」

「因為看到非洲小朋友喝水很辛苦，想要付出一點心意，幫助他們能夠蓋水井、有乾淨水喝。」彰化縣立線西國中的學生及老師們省下平時的飲料錢，投入到撲滿裡面，希望小小的愛心，讓非洲的小朋友們也能享用喝到乾淨的水。

台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長表示，乾淨、安全的飲用水及良好衛生環境是保障兒童福祉第一步，遙遠取水路途卻使他們被迫缺課、不能遊戲，期待更多人加入「資助兒童計畫」，透過每個月定期捐款700元資助國外兒童，或響應水資源行動。

(中時 )