除息後股價連跌3天的台積電，今(22日)終於收紅在593元，上漲2元，盤中甚至衝到598元，企圖收復600元整數關卡，投資人好奇，台積電止跌了嗎？分析師表示，補充槓桿率 (SLR) 豁免措施3月31日終止，外資賣超應該可以稍微休息一下，但還不敢說台積電是不是止跌了，4月1日則可以觀察外資是否停止賣超，台積電才有機會展開反彈。

台積電除息後股價一路往下滑，甚至跌破600元，在連跌3天後，今日股價終於回神，一度上漲到598元的價位，收盤上漲2元，收在593元，台股大盤今日收盤上漲118點，外資賣超也縮小為50.75億元，股民好奇，台積電今日由黑翻紅，是不是代表股價止跌了？

啟發投顧副總經理李永年表示，台積電的未來走勢還是要看外資臉色，因為外資一直站在賣方，上周五(19日)還賣超2萬多張，至於外資賣超的重要原因，是因為補充槓桿率 (SLR) 豁免措施3月31日到期後不再展延，迫使美國銀行為符合存款準備率水準，必須把去年買進的債券趕快賣出去，才能換成現金，填補存款準備率的不足，因而造成公債價格下跌，殖利率大幅攀升。

李永年說，公債殖利率一直攀高，造成美股動盪不安，連帶影響台股，外資賣股，當然是賣台積電這些權值股，而且是賺了很多錢的股票，至於這股賣壓到什麼時候才會停止？他認為，到3月31日應該可以稍微休息一下，但要說台積電是不是止跌了，還不能這麼快下定論，看起來外資好像還會繼續調節。

他也指出，到4月1日可以觀察外資賣超是否停止，台積電、聯電這些權值就有機會可以展開下一波比較強勢的反彈。

(中時新聞網)