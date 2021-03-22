基隆市政府編列590萬預算重新打造太平山城基地，市議員擔心，當地老舊房子、長者多，未來成功發展，人潮、車潮進入，恐會影響在地居民活動空間，對此，市府表示，會深入與在地居民對談，讓需求和願景達到平衡。

太平山城位於基隆港西岸火車站後側，1979年基隆港務貨櫃化，碼頭工人需求減少、山城居民外移舆高齡與少子化，太平國小也因而於2016年暑假停止招生，並於隔年廢校，市府推動「市港再生標竿計畫」時，認為此基地是重要表徵、具潛力，110年度編列預算改善山城環境及生活品質，將參考屏東市勝利新村及台中市審計新村等公有空間活化案例，轉型作為地方特色亮點基地。

市議員王醒之認為，市府改造太平山成的計畫和未來方向很值得期待，但山城路徑狹窄，在進行改造計畫時，必須考慮居民的空間，若規畫不善，社區住戶恐會覺得自己被打擾；市議員陳薇仲指出，中山一路113巷、221巷要開車上去相當困難，如何讓遊客能克服交通問題是關鍵，她認為，山丘離港區很近，可以提倡深度走讀、透過空間營造，讓遊客打破心理障礙，願意以步行遊覽。

對此，都發處長徐燕興回應表示，太平山城社區老化、公共設施不足，此外更有停車問題需要解決，確實困難重重，但據點位在轉運站附近，仍具價值，未來交通行為勢必得做改變，目前已和交通處積極規畫，在短時間內讓需求和願景達到平衡，至於讓民眾以步行方式上山，其實不遠，約耗費15分鐘，但對多數人來說是「心理距離」，確實是一個障礙。

徐燕興說，待硬體設備告一段落，明年會偏向軟體營造，如讓散步團隊進駐，能營造氛圍，慢慢堆疊，或是引進長駐商家，民眾可以走馬看花，維持步行的節奏感，仍會與團隊持續研議。

(中時 )