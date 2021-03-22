百貨類股統領（2910）22日董事會通過2020年度財報，營收5.54億元雖較前一年大減1億收入，但稅後淨利達1.14億元與前一年多200萬，EPS0.65元優於前一年的0.64元，決議擬配發現金股利0.5元。
百貨業去年上半年受到疫情衝擊，營業收入大幅縮水，但在政府紓困補助與下半年人潮逆勢回流下，總體淨利均優於前一年，統領每股純益達0.65元優於2019年的0.64元，且旗下子公司德宏建設在陽明山、宜蘭礁溪推案還沒賣完，使得德宏建設去年虧損達2,447萬元，獲利小增不易。
(工商 )
百貨類股統領（2910）22日董事會通過2020年度財報，營收5.54億元雖較前一年大減1億收入，但稅後淨利達1.14億元與前一年多200萬，EPS0.65元優於前一年的0.64元，決議擬配發現金股利0.5元。
百貨業去年上半年受到疫情衝擊，營業收入大幅縮水，但在政府紓困補助與下半年人潮逆勢回流下，總體淨利均優於前一年，統領每股純益達0.65元優於2019年的0.64元，且旗下子公司德宏建設在陽明山、宜蘭礁溪推案還沒賣完，使得德宏建設去年虧損達2,447萬元，獲利小增不易。
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