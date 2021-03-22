台灣老化指數逐年攀升，台灣65歲以上的老年人口在今年1月已增加至380.4萬人，占全國總人口的16.2％，不過全台僅有新竹市、新竹縣、桃園市以及台中市四縣市指數低於100，分別為77.8、80.9、88.8、98.2，唯一指數突破200的最老縣市是嘉義縣的227.9，房仲業者指出，老化指數較低的縣市，相對在人口成長率與房價表現皆呈正成長。

「老化指數」為衡量一地區人口老化程度的指標，指即年齡在65歲以上人口除以14歲以下人口的百分比數值，低於100指小孩人口數大於老人人口數。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，新竹市、縣、桃園市與台中市成為台最年輕四城市，其原因在於，產業聚集且蓬勃發展，工作機會充沛；區內有許多已開發與未開發的新興重劃區；以及各項重大建設、計劃陸續推動；交通便捷性高，讓當地民眾選擇「在地工作、在地定居」，為四縣市創造充沛的勞動力與人口成長，同時也讓房市有亮眼表現。

其中，桃園為四大城市中人口成長與房價漲幅的雙冠王。桃園近五年桃園市人口增加逾11.6萬人，成長率達5.4％，居四大年輕城市之冠。

江怡慧表示，桃園產業涵蓋傳統產業到高科技產業，就業機會充足，航空城計劃、亞洲矽谷計劃、前瞻計劃中的鐵路地下化等國家級建設，使桃園能見度大開，又有國際會展中心、捷運綠線、圖書館總館、美術館、五楊高架延伸線等題材，且近雙北地緣優勢，房價親民，吸引許多脫北客進入桃園，五年來房價漲幅達8.9％，平均房價已逼近每坪20萬元大關。

有科客支撐的新竹房市，就業機會帶動人口成長，推動科技人置產定居，並帶動房價升高，新竹地區五年房價漲幅約4~7％。

(工商 )