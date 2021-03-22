龍華科大榮獲《Cheers》2021大學辦學績效卓越Top 20，校長葛自祥(右)出席領獎。(龍華科大提供)

《Cheers》雜誌3月18日舉辦「2021大學辦學績效成長Top 20」調查發表會暨頒獎典禮，龍華科技大學繼2015、2016、2020年後，今年第四度入選全國Top 20辦學績效卓越大學，再度蟬聯私立科大第一名榮耀，校長葛自祥親自出

席領獎，全校師生同感歡欣振奮。龍華科大去年在《Cheers》「企業最愛大學生」、「大學辦學績效成長Top 20」均勇奪全國私立科大第一後，今年再度蟬聯第一名，表現非常出色，足證辦學績效廣獲認同與肯定。

今年入榜Top 20大學中，僅有3所私立科大，龍華科大是唯一搶進前10名的私立科大。(龍華科大提供)

今年入榜Top 20大學中，僅有3所私立科大，龍華科大是唯一搶進前10名的私立科大，技職排名更僅次於臺科大、北科大這2所國立技職龍頭。《Cheers》在調查中指出，龍華科大今年大幅躍進 9個名次，獲推薦理由主要為積極規劃課程，以模組化課程設計，培育學生專業技能接軌職場。尤其率先推出「訂單式就業學程」，依據企業需求量身打造需要人才，使學生畢業後與職場無縫接軌，企業可立即獲得專業人才，自推出迄今深得業界信賴與高度評價。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」－不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

科技快速創新，全球邁入5G萬物互聯的智慧應用新時代，台灣5G產業鏈早已蓄勢待發，因應5G人才蓬勃需求，讓學子對焦5G產業需求，龍華科大結合經濟部iPAS認證，建置iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網應用工程師」及「資訊安全工程師」等學科及術科考場，鼓勵學子考照，提升5G即戰力，並積極與在地產業產學連結，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，訂單式就業學程廣獲業界高度評價。(龍華科大提供)

葛校長強調，面對全球化時代，龍華科大善用AI、雲端、建置龍華軟體雲虛擬學習平台等科技輔助教學，讓學子隨時學習不受限。希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，厚實創新研發能量，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來職場亟需人才。

(新版校園)