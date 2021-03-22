台南「府城」稱號由來已久，清朝於康熙年間攻下台灣後，便把台南設為省府所在地，歷史悠久自然也有不少史蹟故事。臉書粉專「台南式」分享，台南歷經清朝、日治兩時期，「你知道早期的刑場，是台南現在哪個地方嗎？」

清朝的刑場，就位在風景宜人的台南公園內。「台南式」指出，相傳刑場的位置，在公園東北側、一顆樹齡近百年的雨豆樹附近，「這裡的地勢和周遭不同，顯得特別高聳」。雖然地貌經過百年變遷，無法判斷絕對位置，但比對相對位置後，差不多能確定就是這個地方。

只是經過時間洗禮，曾經的刑場早已成為民眾散步、休憩的公園綠地，完全感受不到百年前的肅殺氣氛。

至於日治時期的刑場呢？台南人眾說紛紜，老一輩的人或多或少有點印象，有人說在以前大億麗緻酒店的位置、有人說在錢櫃KTV的位置、有人說在新光影城的位置。

小編透露，刑場真正位置就在現今永福路一段，國泰大樓及老乾杯前的廣場，目前是一片空地，沒有建築物。

網友對當年的刑場多抱著「上歷史課」心態，畢竟現在絲毫不覺得那裡曾是刑場，還有網友搞笑說，「其實三越新天地最恐怖的不是農曆七月，而是每年10月周年慶期間，去到那邊，錢包裡的錢都會不知不覺變成結帳後的發票，自己都不知道發生什麼事，超嚇人」。

(中時新聞網)