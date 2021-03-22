56歲女星蔡閨以前衛浮誇造型和高亢娃娃音聞名，一直以來給人樂觀開朗形象的她，近日突PO文「命只有一條，不管生什麼病一定要努力治療」，自曝是重度憂鬱症者，且10年前又罹患恐慌症、腦放電、心臟病，但她仍給自己打氣「喜歡給别人快樂就要打敗病魔」。
蔡閨在臉書PO文，透露自己每年健檢，因為「命只有一條，不管生什麼病一定要努力治療」，本身是重度憂鬱症者的她，10年前還得了恐慌症、腦放電加上心臟病狹心症，回憶當時一起發作時真的好痛苦，「就像布娃娃」，不過她也樂觀表示「喜歡給別人快樂就要打敗病魔」，網友見狀也留言替她加油打氣。
其實，16歲就到日本發展的蔡閨，因為父母長期失業，所以她扛起了家計，太想給家人過好生活，加上家人對她的期待，因此她每天趕場做秀，並壓抑自己，最後憂鬱症纏身。
她曾透露憂鬱症發作時，她會把自己關在家裡很久，而且不停地哭，「因為我覺得我對不起別人」，雖然也有想不開的時候，但她心想這樣過日子也不是辦法，就開始對鏡子練習笑，把「笑」當成救自己的解藥。
而漸漸地蔡閨在舞台上帶給觀眾歡樂時，其實也是在療癒自己，她看到大家笑，自己也會跟著笑，這也讓她開心許多。
(中時新聞網)
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