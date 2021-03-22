56歲女星蔡閨以前衛浮誇造型和高亢娃娃音聞名，一直以來給人樂觀開朗形象的她，近日突PO文「命只有一條，不管生什麼病一定要努力治療」，自曝是重度憂鬱症者，且10年前又罹患恐慌症、腦放電、心臟病，但她仍給自己打氣「喜歡給别人快樂就要打敗病魔」。

蔡閨在臉書PO文，透露自己每年健檢，因為「命只有一條，不管生什麼病一定要努力治療」，本身是重度憂鬱症者的她，10年前還得了恐慌症、腦放電加上心臟病狹心症，回憶當時一起發作時真的好痛苦，「就像布娃娃」，不過她也樂觀表示「喜歡給別人快樂就要打敗病魔」，網友見狀也留言替她加油打氣。

命只有一條 不管生什麼病一定要努力治療 每年健檢 感謝Discovery的鼓勵 我才願讓人知其實我是個重度憂鬱症者10年前又得恐慌症腦放電加上心臟病狹心症一起發作時真是好痛苦就像布娃娃 即使也心律不整但喜歡給别人快樂就要打敗病魔 由蔡閨發佈於 2021年3月21日 星期日

其實，16歲就到日本發展的蔡閨，因為父母長期失業，所以她扛起了家計，太想給家人過好生活，加上家人對她的期待，因此她每天趕場做秀，並壓抑自己，最後憂鬱症纏身。

她曾透露憂鬱症發作時，她會把自己關在家裡很久，而且不停地哭，「因為我覺得我對不起別人」，雖然也有想不開的時候，但她心想這樣過日子也不是辦法，就開始對鏡子練習笑，把「笑」當成救自己的解藥。

而漸漸地蔡閨在舞台上帶給觀眾歡樂時，其實也是在療癒自己，她看到大家笑，自己也會跟著笑，這也讓她開心許多。

(中時新聞網)