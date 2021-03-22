【LIVE直播】F-5E戰機失事飛官一殉職一失蹤 空軍司令部記者會說明｜2021.03.22

空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，經搜救，稍早尋獲羅尚樺中尉，但人無意識，緊急送醫搶救仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。國防部表示，預計晚間7點將在空軍司令部舉行「F5戰機失事初步說明記者會」。

這場記者會由空軍參謀長黃志偉中將主持，後勤處長林志宏少將、戰訓處副處長江議誠上校、人軍處長陳啟清少將、飛安組副組長楊全文上校報告、備詢。

2架F5戰機擦撞墜海 空軍19：00舉行記者會。圖為「漢光34號」演習，F5戰機依令起飛。（圖/軍聞社，資料照）

空軍參謀長表示，當時4架戰機高度14000英呎，雲層9500英呎，飛機在雲上進行集合，2、4號戰機進行交換位置時疑似發生擦撞，空軍參謀長表示，飛到9500英呎無雲層，2飛官授命戰管塔台進行隊形調整 1.3號機看到空中有座椅碎片，沒有機械故障呼叫，並沒看到戰機擦撞的瞬間。

對於2次彈射飛行員都身故，空軍是否有進行彈射以維生狀況檢測？空軍有進行特檢，不清楚飛機是否是在撞機當下自動啟動，或是飛行員啟動，需視飛行員傷勢進行後續判斷，空軍說，人員傘還在飛行員身上。

對於羅中尉獲救當時身形是否完整，參謀長表示，身型狀況是大致完整的，明天將由台東地檢署檢察官會同法醫，對羅中尉遺體進行詳細檢查。

目前志航基地F5戰機已全面停飛，對於戰備周明天舉行，空軍說目前排除機械故障因素。

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架起飛後在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，國搜中心表示，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中。

據最新消息指出，搜救人員已在海上尋獲羅尚樺中尉，緊急送往馬偕醫院救治，但在17時45分證實不治殉職。

空軍司令部今(22)日表示，本屬臺東基地F-5E戰機一批四架，1430時起飛執行例行訓練，1506時於屏東縣牡丹鄉外海，2號機飛行官羅尚樺中尉及4號機飛行官潘穎諄上尉疑似發生擦撞，1641時羅員獲救吊掛，1705時降落臺東基地轉送馬偕醫院救護，但經搶救仍宣告不治，空軍刻正積極搜救潘員，懇請國人持續祈福集氣。

(中時 )