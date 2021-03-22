為提供南台金字塔頂端客層有別傳統的體驗，位在高雄晶英國際行館內的頂級鐵板燒餐廳「Ukai teiI」，首次聯手國際名廚江振誠推出客座餐酒活動，結合春季題材及高雄在地海洋印象，重現日本國宴級Ukai-tei鐵板燒和江振誠主廚的傳奇經典菜色，4月14、15兩日於晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung料理舞台重磅登場，標榜世界級鐵板藝術之四手聯彈饗宴即日起開放訂位，套餐每位15,000元，搭配侍酒師精選三款名酒每位加價3,500元，也為五款搭配加價5,000元，餐酒搭配需另計10%服務費。

以「款待」而生的日本頂級餐飲品牌UKAI，由御盟集團締結國際合作、於晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung成立全球首間海外分店，不僅為台灣餐飲帶來新高度，更成為高雄極致餐飲(Fine Dining)的最高指標。

Ukai-Tei鐵板燒以劇場式的餐桌舞台概念，透過主廚在鐵板前精湛優雅的演繹，將旬鮮食材恰如其份烹調至「最鮮美享用時機與最佳品嚐溫度」，呈現料理職人一生懸命的熱情與款待的心意，此理念也與江振誠主廚所說「料理的初心」不謀而合，因而開啟合作契機。此次「Ukai-tei Kaohsiung X Chef Andre客座餐酒會」為江振誠主廚首次以法式手法獨家呈現鐵板料理，在台灣首度攜手米其林血統餐廳客座演出，兩位主廚以入魂的食藝精神轉化世界珍饈為幸福、為款待賓客呈獻超越星級的傳奇盛宴，呼應御盟集團如實貫徹UKAI「美味方丈」的精神與「分享幸福」的信念。

Ukai-tei Kaohsiung 由行政總主廚青木主稅（Chikara AOKI) 領軍，以融合日本職人精神及法式料理的精湛手藝，聯手曾旅居日本、在法式料理中有日料靈魂的國際名廚江振誠，融合來自日本與法國餐飲文化的無限追尋，首度跨界合作客座主廚餐酒活動於4月14、15兩日極限登場，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung邀請客人一同見證亞洲米其林傳奇聯手呈獻的經典風華、親臨Ukai-Tei鐵板燒極致款待的非凡盛宴與迷人魅力。

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