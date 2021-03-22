台中市新住民6萬多人，市議員22日質疑，為何原住民3萬人就有專責業務單位，新住民卻未成立新住民事務科。社會局長彭懷真22日在民政委員會表示，新住民有橫跨民政與社會的單位協助，目前社會局8個科，如新增到9科，還要組織編制重新檢討。

市議員冉齡軒等人提案，建議市府成立新住民事務科，新住民跨國籍的文化差異，容易產生語言、生活習慣不同，輕則溝通破裂，重則遇家庭問題，為何原住民3萬人就有設原住民相關業務單位，新住民6萬人卻無專責單位？

連署的市議員陳政顯、黃健豪等人要求將原有的新住民培力業務獨立成新住民事務科，可以提供新住民約聘就業機會，服務同國新住民，在新住民關懷據點，提供認識台灣及中文學習的講習課程，提供專線電話服務新住民。

市議員林德宇表示，桃園市已掛牌新住民事務科，台中市新住民人數多應積極成立，服務更達具體性；市議員吳顯森強調，原住民3萬人有專責的科，新住民有6萬人也不能忽視，籲組織編制速盤整。

議員建議參考桃園市政府作法，在社會局建置新住民事務科，提供跨國溝通平台，協助新住民融入台灣社會，也提供新住民安全便利的母語諮詢服務窗口，帶動多元經濟發展，讓商圈特色更豐富。

彭懷真指出，新住民相關業務目前在民政局、社會局等局處，都有跨單位的連繫，如要成立新業務單位有人力限制，也牽涉組織編制，尚待進一步研議。

(中時 )