台中市一名18歲、無駕照的張姓高中生，本月6日深夜，偷開母親賓士車外出買消夜，途中撞上23歲彭姓女騎士，彭女頭部受到重創送醫急救，經9日與死神拔河，仍於15日宣告不治，彭女的好友，也寫了一首歌懷念她，希望她在天上當個天使，整首歌令人相當鼻酸。

不幸身亡的彭女，好友最近用歌詞悼念她，並製作成MV，這首2分32秒的歌曲中，寫道「My angel please wake up」、「別再給我裝睡我們還沒道過別，求妳睜開雙眼回到我們身邊」，去吧當個開心的天使，在天上守護著每個妳所愛的人」，字字句句透露對好朋友的思念。

彭女友人也心痛表示，「誰都沒想到這個意外會來的那麼得快，誰都不希望失去妳這個開心果」，短短一首歌也讓許多網友鼻酸，留言安慰「雖然不認識對方，但聽到這首歌真的難過」、「意外令人心碎」、「曾經面臨一樣的事情，過很久才走出來」。

這起車禍，肇事者張姓高中生偷開母親賓士車外出，就在其父親開業前任職多年的醫美診所前，撞上騎機車的彭女，彭女被撞飛三公尺，重傷送醫，搶救9日，仍宣告不治。張男曾被彭女閨蜜指控，肇事者的父母在事發後整整過了1周才出面，出面後僅擔心會有人找兒子麻煩，不滿怒嗆「憑什麼？你的垃圾兒子是命，我們的Ｏ就不是嗎」？

(中時新聞網)