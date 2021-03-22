李欣怡曾榮獲第20屆身心障礙楷模金鷹獎、模範母親殊榮。（李欣怡提供）

全盲故事曾被翻拍成電影《星夜微光》的伊甸基金會員工李欣怡，指控3年來遭協會職場霸凌，不僅同事言語排擠、更被主管架空職權，最後因不懂法律被公司惡意資遣，她怒控「伊甸拿我的奮鬥故事來募款，用完後卻把我當成垃圾掃地出門」；對此伊甸基金會回應，資遣程序符合《勞資法》規定，若李欣怡遭職場霸凌可向人事評議會提起申訴。

李欣怡是伊甸基金會頗有代表性的身障人物，曾披上紅披風擔任「視障女英雄」為伊甸拍公益廣告，克服眼盲挑戰划獨木舟勇闖太平洋，騎協力車環島900公里，奮鬥歷程被改編成電影《星夜微光》，由女星楊謹華飾演擔任廣播員的她，還曾榮獲第20屆身心障礙楷模金鷹獎、模範母親殊榮。

「外界看我是勇敢的視障女英雄，在公司卻是不敢吭聲的狗熊。」李欣怡指控，她原在伊甸擔任企劃專員，3年前因故得罪廖姓主管，就此遭職場霸凌，主管不僅屢次在辦公室揚言要開除她，還找來同事集體排擠，甚至惡意架空她的職權、竄改考績，她整日提心吊膽擔心工作不保，去年起被憂鬱症纏身1年多，每年踏進辦公室都是無止盡的霸凌和無視，與代言時的勇敢形象相比，實在諷刺。

李欣怡說，壓垮她的最後一根稻草，是今年初主管以業務緊縮為由要求將她資遣；但她當初應徵的工作是企劃專員，負責活動規劃、人權推廣等業務，後來公司鼓勵她推動合唱團工作，根本不是她專長，最後卻以音樂業務緊縮作為將她資遣的理由，非常不合理。

李欣怡苦嘆，當時她不清楚勞基法規定，在全然不知的情況下被迫簽下非自願離職同意書，以微薄資遣費被掃地出門，為伊甸奉獻16年青春年華，最後只能忍氣吞聲、任人擺布，她曾寫信向執行長求助仍無濟於事。眼看3月31日資遣期限將至，「中年失業又是全盲視障單親媽媽，到底未來該何去何從？」

對此伊甸基金會回應，去年底業務縮編，1月初取得李欣怡同意並展開資遣程序，原訂今年2月就要資遣，考量接近農曆年，延後到3月底才資遣，相關程序與資遣費均依照《勞基法》辦理，一切依法辦理，並無不妥。

至於職場霸凌部分，伊甸基金會回應，經詢問協會內同仁，並未收到職場霸凌申訴內容，若李欣怡真的遭職場霸凌，可向人事評議會提起申訴，公司會依規定辦理。

(中時 )