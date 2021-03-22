改善空氣品質，長久來都是高雄市政重要課題，也是陳其邁市長重要施政目標。陳其邁就任高雄市長後，立即推動「減煤」行動，並優先尋求國營事業帶頭和市府合作，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%，未來將持續推動各項改善措施。

改善空氣品質是高雄市政「四大優先」之一，高雄市長陳其邁聽取中鋼公司空汙防制改善工程與節能減碳進度簡報，要求以減煤為目標，在設備更新以及減少空汙上共同努力、同步加快，兼顧市民健康與產業發展的雙贏目標。

首先響應陳市長「減煤」行動的是中鋼公司。中鋼目前12部汽電共生鍋爐中，只有3部鍋爐仍在混燒生煤，將在今（110）年內完成全面停燒生煤的目標。自3月1日起已經停燒1部機組，9月15日再停燒另外2部機組，總計將減少燃煤28.8萬噸，每年可再減少7公噸粒狀物及59公噸硫氧化物的排放。

今年2月23日羅達生副市長也前往訪視中鋼煤礦封閉式建築工程進度，要求中鋼在技術可行下加速工程進度，這項煤倉室內化工程，每年可減少31.6公噸粒狀物排放。

落實陳其邁市長改善空品，羅達生副市長親訪中鋼關心新建煤礦封閉式建築工程進度。

此外，中鋼集團中聯公司也隨即加入「減煤」行動行列，在環保局長張瑞琿3月18日率隊視察時，中聯公司也承諾後續將熱風爐的燃料由生煤及木質顆粒，改為天然氣或其他替代燃料，停燒生煤1.2萬噸，每年可減少2.5公噸粒狀物及5.6公噸硫氧化物的排放。

回顧去（109）年12月底，當時陳其邁市長上任3個月，即兌現選前承諾，親自召開空污防制會議，力邀民間團體如：地球公民基金會及反空污團體、專家學者及國營企業代表參加，共同研商推動空污改善策略，會中達成多項結論，包含：加速興達電廠燃煤機組除役、企業減煤期程及調適規劃等，並要求環保局緊盯進度。

落實陳其邁市長改善空品，羅達生副市長親訪中鋼關心新建煤礦封閉式建築工程進度。

除要求國營企業加速改善外，亦推動多項空污改善措施，首先，高雄市744座鍋爐提前1年半，於109年年底完成排放改善；第二，要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%；第三，興達電廠今年起擴大減煤時間30日：第四，持續推動高雄市電力設施空氣污染物排放標準修正草案。

根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市空氣品質已逐年改善，109年空品良率(AQI≦100比率)由76.9%上升至82.8%，增加5.9%、細懸浮微粒(PM2.5)手動測值由20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%，且自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，待環保署公告後可望正式脫離三級防制區，高市府與各界團體及市民朋友抗空污及減碳立場一致，期望齊心努力持續改善高雄市空氣品質。

陳其邁市長上任立刻履行選前承諾，就職半個月立即親臨中鋼公司訪視空污防制及節能減碳進度，請中鋼公司當產業界的領頭羊，好要更好、快要更快，在技術可行下加速各項空污改善工程進度。

(中時新聞網)