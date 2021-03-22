嘉義市長黃敏惠宣布贈送嘉義市農會農事小組長腳踏車。（廖素慧攝）

嘉義市農會改選完成，理事長劉明澄等3巨頭順利連任，市長黃敏惠22日與農會各級當選人座談，並宣布贈送小組長輛腳踏車，期許能促進小組長服務農友的便利性，也加強市府與農會合作推動市區田園觀光。

本屆嘉義市農會選舉，理事長劉明澄、常務監事張元嘉都連任第2任，總幹事黃騰輝是第3任連任，還有28位農事小組長有24位續任、4位新任，65位會員代表有49位續任、16位新任。

嘉義市政府22日特別舉辦「與農民有約」座談會，黃敏惠一一致贈賀匾祝賀理、監事、農事小組長、會員代表等當選人員，同時宣布贈送農事小組長每人1輛腳踏車，現場用嘉義市在地生產的農作物、水果、花卉布置，呈現農產豐盛的榮景，展現「農業嘉義隊」的經濟產能。

黃敏惠表示，嘉義市幅員不大，農地比例不高，但農友非常認真努力創造農村經濟，未來市府規畫以智慧科技協助農業發展，行銷並連結農村觀光旅遊，目前嘉義市已建置低底盤電動公車、公共自行車等公共運輸系統，希望帶動社區農業文化觀光。

劉明澄表示，感謝市府持續協助市農會有更多資源，農事小組長有了腳踏車增添利器，聯繫業務與宣導農業政策更便利，黃市長用心促進市府與農會合作推展農務、農村觀光，農友感受得到。

(中時 )