八點檔女星李亮瑾與張峰奇，在交往兩年後，去年9月宣布結婚，今天（22日）日傍晚，李亮瑾以剖腹產生下3400公克的兒子，母子均安；張峰奇稍早在臉書發文報喜：「母子平安健康，謝謝大家！老婆真的辛苦了。」他也說， 初為人父的第一感想就是「媽媽懷孕生小孩真的不容易」，提醒大家要多多孝順媽媽、聽媽媽的話。

李亮謹經紀人表示，李亮瑾的預產期原本就在月底，寶寶已經足月，不過她前兩天開始不舒服，昨天半夜更是不舒服到無法睡覺，跟醫生聯繫後才提前於今天入院準備生產。原本她仍堅持想要自然產，但醫生評估她身體狀況，覺得40歲的她已經是高齡產婦，加上已經痛了兩天、擔心她沒體力，所以仍建議她剖腹產。醫生說李亮瑾產後狀況非常好，不過晚上6點多時經紀人說她仍在恢復室，公公張魁和張峰奇的妹妹張幼楒都在外等候，婆婆楊珮琪則因擔心到整夜沒睡在家休息。

(中時 )