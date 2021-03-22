台南七股國小百年校慶活動將陸續登場。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市七股國小百年校慶，校方規畫一系列活動，還計畫邀請藝文團體到校演出，恰好文化部釋出演藝團體振興方案，與台北曲藝團下鄉傳承曲藝文化的想法不謀而合，雙方因此結緣，28日將到校演出「藝曲趣教遊」，讓濱海偏鄉的孩子領略說唱藝術之美，現場也開放民眾免費入場，一起同樂。

今年正好滿百歲的七股國小，策畫一系列相關活動，包括30日的校慶運動會及聖火繞境、踩街，4月2日校慶當天還有百年樹人千人送樹、全成數位教育館落成啟用、攝影書法及繪畫聯展、師生彩繪百年校慶牆等，活動多多。

台北曲藝團則選在28日下午2點在七股國小演出，台北曲藝團總監洪慶坤說，北曲將推出喜感天王朱德剛、客家月光姐謝小玲、冷面笑帥劉士民、口技達人林明、相聲教師爺陳慶昇、中生代相聲演員黃逸豪、「愛笑思坦」相聲男團等卡司，嚴選「數字人生」、「臺灣難波萬」等知名作品，要讓鄉親笑不絕口。

北曲團長葉怡均表示，能前往偏鄉學校現場表演說唱藝術，機會難得，曲藝團藉著「藝曲趣教遊」赴偏鄉送歡笑，要用經典相聲作品結合語文與鄉土教育，替師生及在地民眾創造美好的百年校慶回憶。

(中時 )