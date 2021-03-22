台南市警方日前在東區破獲1家色情按摩店，店內從老闆娘到女服務生清一色皆越南妹，陳姓女老闆穿著火辣拍宣傳照，在網路上標榜大奶妹服務。警方查獲兩女一男涉嫌性交易，將陳姓女老闆依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

這家「按摩坊」打著純按摩旗號，暗中涉嫌性交易，按摩30分鐘1200元，加1000元可再性交易30分鐘，女老闆親自上陣拍攝香豔火辣的低胸照，再從line群組分享轉傳，打上「大奶、Ｇ奶」等宣傳標語，暗示小姐性服務，誘惑男客上門，成網友熱搜，引警察上門。

台南市警方21日凌晨暗中埋伏，見時機成熟，衝入店內，一舉查獲林姓男子正與35歲阮姓女子在房間內性交易，另查獲2團衛生紙與4萬元現金。

林男坦承曾與店內另名38歲黎姓女子性交易，3人一併帶回警局，依照社維法裁罰，陳女另依妨礙風化移送偵辦。

警方在東區查獲色情按摩店，逮獲含女老闆在內的3名女服務生，1名男嫖客共4人。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方查獲越南色情按摩店，網路宣傳照片都是越南妹親自拍攝。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

這家色情按摩坊為越南店，在東區經營4年多，過去曾遭警方查獲半套性交易，因顧客持續捧場，仍暗中經營。

警方查獲店內至少有5位越南籍新住民（包含老闆）從事按摩服務，都是陳女的越南同鄉姊妹淘，網路上多張廣告照片都是老闆娘本人，直呼陳女大膽囂張不怕查緝。

(中時 )