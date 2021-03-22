中國大陸在90年代後期，向俄羅斯購買的「現代級」(Sovremenny-class destroyer)驅逐艦服役已有20年，於是大陸也在升級這型軍艦，而且採用自己的武器系統，比如原本的SS-N-22「日炙」飛彈(俄國編號P-80 ZUBR,蚊式)，改成自製的鷹擊12型(YJ-12)，該型飛彈體型較小，但是功能相同。

防衛世界(Defense World)報導，中共解放軍海軍(PLA Navy)最近的一系列海軍演習中，除了自製的052D型驅逐艦「太原號」與054A巡防艦「舟山」號以外，服役超過20年的「杭州號」和「寧波號」也有參與。值得注意的是，「杭州號」是購自俄羅斯的現代級驅逐艦，也是大陸在1990年代後，為海軍升級現代化的重要一步，分別是「杭州」(136)、「福州」(137)、「泰州」(138)、「寧波」(139)，總數4艘。

「杭州號」的前身是原俄國海軍「葉卡捷琳堡」號，在1997年時，該艦進度65%，因財政困難而停工，之後與大陸商議出口，成為「杭州號」，是PLA所操作的現代級當中唯一的原俄國軍艦，其他的都是新造的。

在當年，PLA引進現代級是件大事，因為這是現代級的反艦武器SS-N-22相當引人注意，該型飛彈採用衝壓推進，具有3倍音速與100多公里的射程。而中華民國完成「雄風3型」的研發，大約在10年之後。

同時，中國大陸也在自行研發超音速反艦飛彈，並且取得成功。「杭州號」在2015年進行了現代化改造，到2019年底完成。最大的差別就是換掉SS-N-22，改成自製的鷹擊12型(YJ-12)，並且將原本B砲位的臂式飛彈發射器(安裝SA-N-7防空飛彈)，改成32單元的垂直發射系統(安成紅旗-16型防空飛彈)，使「杭州號」的防空能力、反艦戰力都會比原版的現代級更好。

中國大陸海軍專家尹卓說，鷹擊12幾乎不可能被攔截，因為它截面積較小，又有更快的飛行速度，對手的反應時間極短，大約只有10秒鐘可以迎擊。

《環球時報》的分析稱，如今中國大陸的自製先進武器和裝備，已經明顯超過俄羅斯。

(中時新聞網)