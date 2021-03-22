以《暗戀桃花源》、《如夢之夢》等作聞名海內外的導演賴聲川，日前公開他的創作長桌，並回顧人生經歷。他表示，人生挫折來得很早，如：外交官父親離世，他從美國返台，重新適應台灣教育，年輕時創團遇水災，資產都淹掉了，令他特別習慣佛法說的無常，「美好的事情，一夕之間崩壞，這就是無常的真義，在披頭四的歌曲裡也聽得見。」

一張長桌、一張躺椅、一杯好咖啡，這就是賴聲川的創作時必備武器。他表示，假如沒有這些元素，創作就無法完成了，連他的太太都覺得不可思議，世間怎麼有如此偏執的人。賴聲川表示，他在創作上偏執，但在人生裡必須要隨遇而安，學習接受無常。

導演賴聲川日前公開他的創作長桌，並回顧人生經歷。（鄧博仁攝）

賴聲川表示，他喜歡聽披頭四的音樂，雖是英國樂團，但歌曲充滿東方禪思，有佛法精神，「像是〈All you need is love〉，聽起來很外放、熱情的歌曲，談論的是給予，以及我們不需要其他事，只需要愛，這是對慈悲的討論。還有〈Let it be〉，說的是懂得隨時要放下一切，〈Hello, Goodbye〉也是，歌詞簡單，道盡了人生的一切，就是哈囉與再見。」

隨時能放下一切，現年66歲的賴聲川，想起人生中重大挫敗，他表示，自小在美國出生和成長，日子過得很有活力，但12歲時，因父親健康因素，他突然得從美國回台灣，重新適應中學生活，課業進度完全跟不上同學，「我在美國是資優學生，每一科都是拿A，但是回到台灣，教育內容一百八十度大轉變，從第一名變成最後一名，讓我不知道該如何是好。」

一張長桌、一張躺椅、一杯好咖啡，是賴聲川的創作時必備工具。（鄧博仁攝）

有天賴聲川受不了，跟父親說想要轉學到美國學校，「我爸個性很嚴厲，他問我：你難道要當美國人嗎？」賴聲川表示，這是一個不允許回答的問題，「意思是，答案在自己心中，還需要問嗎？後來我覺得有道理，所以我放下了，繼續完成學業，雖然後來還是有再到美國讀書，但我認為，回到台灣成長，讓我能以中文寫作，是我後來能和亞洲、世界連結的開始。」

(中時 )