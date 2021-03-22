高林實業（2906）22日董事會通過2020年財報，總體營收66.07億元，稅前淨利達3.02億元、淨利2.09億較前一年同期減，歸屬母公司業主3046萬元較前一年同期減半，EPS 0.15元亦比前一年的0.30元減半，決議擬配發現金股利0.25元、盈餘公積發放0.05元，總計0.30元。

從服飾貿易商轉型多元轉投資的高林實業，旗下有不少轉投資金雞母，像是代理經銷G2000職場平價正裝等，還有近年併購代理RIMOWA高價行李箱的美之心的持股過半，亦蔚為話題，從去年第四季起RIMOWA重新回歸台灣，陸續於信義區BELLAVITA、板橋大遠百、台中大遠百等精品百貨展店，使得2020年前三季虧損狀況在第四季順勢轉正，EPS來到0.15元。

高林今年1-2月合併營收均呈大幅成長，主要是去年同期基期低所致，尤其是2月成長幅度近29％，累計前2月營收11.8億元、年增13.75％。法人預估，隨著全球疫情趨緩，且疫苗施打也讓疫情衝擊逐步解套，屆時包括美之心旗下代理的精品銷售業績將逐步挹注，顯現經濟綜效。

(工商 )