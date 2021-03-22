橘子集團（6180）公告2020年營運表現，受遊戲續約金影響，營業毛利為新台幣39.7億元，年減3％；營業費用為新台幣28.3億元，與前一年度相當，營業利益為新台幣11.4億元，營業利益率11％；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣8.7億元，每股盈餘EPS 5元。

橘子集團2020年營收為新台幣104.4億元，年增8％，橘子表示，主要是因端遊「新楓之谷」成長動能強勁，創15年營收新高，「天堂M」營運穩健，及各事業群持續優化產品組合，激勵營收再次突破百億元，創歷史次高。

橘子集團董事長劉柏園表示，現在橘子站在新一波改變的起點，將以AI、大數據、平台為發展核心，透過beanfun!全面串動集團各項服務，挑戰台灣行動生活入口的市場。

橘子表示，2020年持續擴大全生態圈，策略推動遊戲、電商、媒體、支付四大事業成長及群揮綜效。遊戲事業群扮演獲利及導流要角，主力產品《天堂M》魅力延燒，重大改版皆吸引大量玩家討論；而長青線上遊戲《新楓之谷》則在營運團隊精心策動各項潮感轉型計劃下，成功重返榮耀，在港台皆大有斬獲，更促進香港遊戲橘子創下年營收新高的紀錄，奠定集團長線營運動能。

橘子2020年於第一季及第三季整合旗下遊戲、支付、電商及生活入口beanfun!等資源，打造兩場全新Live Show「橘子線上嘉年華」，觸及人次達百萬，同時觀看人數亦屢創新高。

展望2021年，上半年推出經典IP大作《龍之谷：新世界》、及全新彈珠台動作RPG《彈射世界》，下半年則力推自研的休閒系《櫻桃小丸子手遊版》，期待多樣化產品的布局策略，掌握既有導流優勢，更進一步擴大用戶基礎。

另外，橘子也將致力擴大在各領域的市占率及流量，並結合更多各界伙伴之力，推動台灣原生生活入口beanfun!逐步深入用戶生活。海外市場則透過香港遊戲橘子及果核擔當橋樑，穩健延伸觸角至香港及東南亞。

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