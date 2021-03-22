F5戰機失事一覽表

台東志航基地2架F5E戰機，22日下午在屏東牡丹外海疑似空中擦撞墜海，上兩名人員分別是潘穎諄上尉和羅尚樺中尉，目前搜救人員僅找到飛官中尉羅尚樺，經送醫搶救後，仍於傍晚5時45分不幸宣告不治。然而，此次並非F-5系列戰鬥機首次發生意外，因機齡老舊，近20年已累計9起意外，上次失事就在去年10月29日，飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機，因右側發動機失效墜落於台東近海，不幸殉職。

F-5系列戰機近年頻傳失事意外，其中F-5E戰機機齡逾40年，回顧近20年失事意外，上一次是去年10月29日發生一起F-5E戰鬥機墜海。當時隸屬台東志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機，由朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生落海，經緊急搶救後仍宣告不治。而朱冠甍與妻子愛情長跑11年，女兒剛滿1歲，兩人原本預計今年5月結婚，卻天人永隔，令大家相當不捨。

且當時殉職飛官朱冠甍的母親就曾表示，「希望不要再有下一個遺憾，否則我就替冠甍跳台東的海」，並痛斥軍方不重視人命。不料憾事再度發生，不知國防部應該如何回應當時朱媽媽的忠告？

以下為近20年F-5系列戰機發生的9起意外：

2001 F-5F失聯 少校飛官李致、上尉飛官康宏州上尉皆失蹤

2005.01.27 F-5F起飛前偏離跑道起火 2少校跳傘獲救

2006.06.17 F-5F轉場訓練時墜毀 中校飛官周傑偉殉職、中尉飛官夏文裕中尉跳傘重傷

2006.08.28 F-5F以機腹著陸方式迫降 人機平安

2007.05.11 F-5F參加漢光23號演習，低空射擊時，疑似失速墜毀 少校飛官魏子淵、上尉飛官詹嘉鈞殉職

2009.07.15 F-5F執行對地攻擊科目時失事 中隊飛官張良元中校、中尉飛官黃挺瑜殉職

2011.9月 F-5F撞山 中校常建國、少校王鴻祥殉職、上尉蕭文民殉職

2020.10.29 F-5E不明原因墜落志航基地北方海域 上尉朱冠甍殉職

2021.03.22 2架F-5E戰鬥機疑似空中擦撞墜海 中尉羅尚樺殉職，上尉潘穎諄仍失蹤，持續搜救中

(中時新聞網)