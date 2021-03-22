俄羅斯直接投資基金今天表示，已與印度生技公司Virchow Biotech達成協議，將一年在印度生產最多2億劑俄國研發的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）發表聲明指出，在第二季完成技術轉移後，將全面展開商業生產。

此前，俄羅斯直接投資基金也與印度製藥公司Gland Pharma、Stelis Biopharma及Hotero達成類似協議。

Virchow Biotech董事總經理穆拉里博士（Tummuru Murali）在上述聲明中表示：「Virchow獲證實有大規模原料藥生產能力，應能幫助滿足對此疫苗的全球需求。」

印度是全球最大疫苗生產國，已成為俄國以外的最大「衛星-V」疫苗生產國之一。其他生產這支疫苗的國家還包括巴西、中國與韓國。

(中央社)