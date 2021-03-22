市消防局開發救災人員現場管制系統。（呂筱蟬攝）

傳統火災現場人力調配以手寫白板管理，常因現場混亂無法精確掌握狀況，桃園市消防局開發「救災人員現場管制系統」，導入物聯網科技，讓消防員配戴個人化裝置，救災幕僚可用App隨時掌握個人及裝備狀況，22日首次運用在第四大隊搶救演練現場，4月起將全面落實在桃園市救災場合。

消防局第四大隊22日在龍潭區手信坊辦理觀光工廠搶救演練，指揮中心股長彭國銘表示，斥資500萬元開發救災現場人員管制系統，當消防員到達救災現場，從人員報到、編組，到進火場管制及調度等工作，可透過配戴在消防員個人身上的無線射頻裝置，搭配app系統整合，完整呈現救災人員相關資訊。

消防局長謝呂泉表示，透過新式資通訊應用提升救災人員安全，也改善幕僚在作業時因天候場域操作不便的情形，可掌控即時救災現場狀況，提供案發後查詢及匯出救災人員軌跡功能，提供未來勤務分析等益處。這次透過搶救演練讓第一線消防員更加熟悉系統上的運用，未來在實際救災時能快速操作，增加救災搶救效能。

(中時 )