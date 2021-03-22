今年全國原住民族運動會，基隆奪下3金、4銀、2銅。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2021年全國原住民運動會進入最後一天賽事，基隆市傳統拔河公開男子組、公開男女混合組代表隊，雙開紅盤摘下2金，原先第一局失利，教練徐國雄即時提醒選手別忘了刻苦訓練的歷程，士氣大振連拿下兩場，以2：1逆轉花蓮縣。

基隆市政府教育處表示，今年全國原住民族運動會，基隆奪下3金、4銀、2銅，金牌還包括公開女子組槌球五人賽；銀牌分別為，青少年男子組田徑賽100、200公尺，以及公開男子組田徑標槍、傳統射箭個人對抗賽；銅牌為公開女子組籃球團體賽、田徑跳高。

教育處指出，傳統拔河公開混合組總計20人上場，分別為12男、8女，首局遭遇亂流落後，教練林洪雄上場精神喊話，提振士氣，第二局開局雖然一度處於劣勢，教練採取以守代攻，見勢轉守為攻，在踩、拉、蹲之間逆轉扳回來贏得第二局，第三局採取強攻策略，一鼓作氣贏下冠軍，完成二連霸。

教育處長林祝里說，今年度的第一個全國大型賽會基隆市開出紅盤，期盼這股氣勢能給即將於4月中在雲林上場的全中運小將們激勵士氣，一舉再創佳績，她也親自前往會場向每位選手加油打氣。

(中時 )