尋獲飛官座椅（翻攝畫面）

2架F5E單座戰機今(22)日下午3點18分從台東志航基地起飛，在屏東旭海漁港外海1.4海哩處，上空進行例行訓練時發生擦撞，2名飛行員跳傘，軍方全力展開搜救。國家暨國際事務專家賴岳謙對飛行員跳傘可能遭遇的問題進行分析，並指出跳傘時若高度不足，對飛行員的生命威脅很大。

台東志航基地2架F5E戰機傳出擦撞墜海意外，飛行員羅尚樺、潘穎諄跳傘求生，黑鷹直升機下午4點41分在海面尋獲羅尚樺，但羅已失去意識，吊掛送往台東馬偕醫院急救，但仍在5點多時宣告不治，而另一名飛官潘穎諄生死未卜，目前仍失聯，搜救單位持續搜尋，不放棄任何機會與希望。

賴岳謙今在政論節目《新聞大白話》中表示，從戰機起飛的時間來看，應該是基本訓練已經完成，準備要回航，因為戰鬥機通常在空中不會停留超過1小時，因為是在回航途中，所以離海岸線很近了，「一點多海里，那是非常近的」。

賴岳謙指出，當這些飛機飛得越來越近，已經靠近基地時，可能高度在往下走了，「高度往下走，再往內靠 擦撞的時候，緊急彈射跳傘，我們擔心的是空中的距離不夠，也就是說當他彈射出去，傘打開要落地的時候，會不會距離不夠？距離不夠的話，對飛行員的生命是非常大的威脅」。

國防部黑鷹直升機下午4點41分於海上發現中尉羅尚樺，並緊急吊掛後送至台東馬偕醫院，但仍在下午5點45分時宣告不治。對此，賴岳謙感嘆，目前有一位飛行員已經失去生命跡象，那真的是非常不幸的事情，因為我們培養飛行員 真的不容易，每一條生命都非常寶貴。

(中時新聞網)