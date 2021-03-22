小琉球的杉福、漁埕尾潮間帶每年12月至隔年3月封閉休養4個月，4月1日即將開放，今年潮間帶不能再全面踩踏，遊客必須行走於「觀賞走廊」，還給海洋生物安身立命空間。

小琉球2015年公告設立「自然人文生態景觀區」，將杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞5處畫入景觀區範圍，其中杉福及漁埕尾設有人數總量管制，同一時間最高遊客數分別為300人及500人，每年要封閉休養4個月。

不過大量遊客造成潮間帶生態浩劫，縣府2020年委託中山大學研究團隊進行生態調查，發現和5年前相比，肚仔坪潮間帶生物個體密度減少8成，物種豐富度也下降超過8成，部分生物消失，海膽大量繁殖，已淪為「海膽荒礁」。

為了拯救潮間帶，負責管理導覽的琉球自然人文生態觀光協會在杉福、漁埕尾畫設「觀賞走廊」，今年開放後，遊客進入潮間帶只能行走於走廊，避免大規模踩踏，之後肚仔坪也將畫設。

理事長陳文玉說，觀賞走廊以兩條線，圍出8公尺寬的範圍，杉福走廊長度約150公尺，漁埕尾約180公尺，遊客必須行走於內，導覽員也要負起管理之責，若管理不善將記點。

他說，其實縣府2014年的公告，就規定遊客必須走在縣府畫設路線內，但始終未畫設。看到中山大學調查後，協會認為不能再放任潮間帶被全面踩踏，討論後決定畫設觀賞走廊路線，希望潮間帶生物恢復多元生機。

(中時 )