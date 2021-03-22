首批AZ COVID19疫苗22日開打，一劑5CC，約可接種10至11人。（馮惠宜攝）

台灣進口首批新冠疫苗在22日開打，首日有6家醫院、102名第一線醫護完成第一劑接種；台中市衛生局指出，首日並未傳出嚴重不良反應，衛生局將持續觀察兩周，所有接種者也都有掃QRODE登錄，必要時可透過手機APP通報接種後的不適反應。

由於AZ疫苗在全球各地都傳出多起不良反應，其中又以血栓最為嚴重，台灣進口首批新冠疫苗就是AZ疫苗，各醫院統計有意願接種的醫護還比中央流行疫情指揮中心公布的3成還要低，各院調查有意願接種的醫護員僅一成。

此次台中市分配到5900人次劑量，分別配送到中山醫藥大學附設醫院、中國醫學大學、台中榮總、衛福部台中醫院、梧棲童綜合醫院以及光田醫院6家醫院；中山附醫由院長蔡明哲及中山醫大校長黃建寧等率先在上午9點開打，共有10人接種。

而中國附醫則由總院長周德陽帶領醫護同仁一起接種，台中榮總院長陳適安原本也要做領頭帶打，卻緊急接到退撫會開會通知，改由副院長傅雲慶打第一針。

衛生局也統計，首日有102名醫護完成第一劑的接種，尚未傳出有嚴重不良反應；衛生局也強調，會持續觀察兩周，而如果這6家醫院醫護接種意願不高，將開放其他醫院到這6家醫院預約接種。

(中時 )