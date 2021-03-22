屏東縣國民中學學生技藝競賽22日舉辦頒獎典禮及作品成果展，今年全縣共有40所國中、1128名學生參加。（潘建志攝）

屏東縣國民中學學生技藝競賽22日在內埔農工舉辦頒獎典禮及作品成果展，今年全縣共有40所國中、1128名學生參加，縣長潘孟安到場鼓勵得獎學生，培養課業以外的技藝興趣，並透過良性競爭更進步，增加縣內技職教育軟實力。

技藝教育競賽是屏東縣教育界盛事，今年競賽共有13個職群19個主題，包括機械、動力機械、電機電子、土木與建築、化工、商業管理、設計、農業、食品、家政、餐旅、海事及藝術職群，參加技藝教育課程學生可報名參加自己擅長的競賽項目。

潘孟安說，縣府近年來積極投入技職教育，鼓勵國中廣設技藝教育課程，提供學生多元職業探索，發展有興趣的技藝。舉辦技藝競賽希望提升學生課業外的技藝能力及興趣，有一展長才的機會，並透過競賽建立成就感及自信心。

縣府教育處表示，近年來技職教育逐漸受到重視，不少學生也以有一技之長為目標。109學年度全縣共有2586名學生選讀，專案編班有12所國中13個班級，抽離式編班有40所國中實施；學生可以自我興趣和性向選擇就讀高職，從多樣的試探課程中，了家並肯定自己的專長，有利未來生涯選擇與規畫。

(中時 )