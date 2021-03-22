桃市新屋區海洋客家休閒農業區劃定，未來將成為生態教育及推廣在地特色基地。(呂筱蟬攝)

「桃園市新屋區海洋客家休閒農業區」於今年1月20日經行政院農業委員會核定，成為桃園第10個正式劃定的休閒農業區，市府打造遊客中心22日揭牌，桃園市長鄭文燦參與活動表示，未來將在此舉辦各種休區活動，市府也會全力推動海洋客家休閒農業區，成為桃園重要的生態教育基地。

鄭文燦表示，新屋是魚米之鄉，也是桃園農地面積最大的行政區。海洋客家休閒農業區範圍包括新屋區永安里、笨港里、深圳里、蚵間里等4里，公告面積達587.224公頃，休閒農業區內有非常多的魅力亮點，兼具漁業與農業特色，包括沿海防風林有生態導覽、永安綠色隧道自行車體驗、後湖溪獨木舟體驗，以及牽罟石滬等特色亮點。此外，海洋客家休閒農業區的代表節慶「海客文化藝術」，自107年起年年入選客庄12大節慶，牽罟及石滬更是延續傳統的重要記憶。

他說，海洋客家休閒農業區即將取得環境教育場域認證，將成為桃園重要的農業、漁業及生態教育基地，不但可以進行食農教育及農事體驗，又有觀光漁港的功能，還可體驗海岸生態及漁業文化，成為全台少數有環教場域資格的休閒農業區，後續市府將舉辦更多休閒農業區體驗行程，推廣傳承珍貴的文化與技藝。

(中時 )