行政院長蘇貞昌今晚於臉書發文表示，國軍、海巡同仁正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄上尉，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替所有搜救同袍加油。

蘇貞昌說，捍衛國家空疆是偉大而辛苦的工作，我們為殉職的羅尚樺中尉感到惋惜與悲愴，也向家屬、親友致上誠摯慰問。

(中時 )