F-5E失事潘穎諄上尉失聯 蘇揆：救人第一 19:082021/03/22 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 （翻攝蘇貞昌臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今晚於臉書發文表示，國軍、海巡同仁正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄上尉，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替所有搜救同袍加油。 蘇貞昌說，捍衛國家空疆是偉大而辛苦的工作，我們為殉職的羅尚樺中尉感到惋惜與悲愴，也向家屬、親友致上誠摯慰問。 蘇貞昌打疫苗不給媒體拍 介文汲：為德不卒 F-5系列戰鬥機再失事 去年飛官朱冠甍殉職 近20年9起意外 (中時 ) #F-5E #潘穎諄 #搜救 #同袍 #蘇揆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌打第一針 媒體人曝藍營一大咖早就超前部署 16:042021/03/22 政治 【AZ開打】搶全台第一針 蘇貞昌進台大前手比OK 07:402021/03/22 生活 F5-E墜海當下「能見度不差」今有長浪恐增搜救難度 19:062021/03/22 社會 3C通路搶第一 燦坤結合熊貓外送 搶先開跑 16:072021/03/22 財經 社評／中美新冷戰的第一場博弈 04:102021/03/22 焦點新聞 【AZ開打】蘇貞昌曝接種疫苗真實感受：完全不痛 08:202021/03/22 生活 2架F5E戰機擦撞「傳出僅有1人跳傘」訓練任務曝光 17:122021/03/22 政治 2架F5戰機墜海 羅尚樺、潘穎諄飛行時數曝光 19:332021/03/22 政治 2月還開心抱金孫 飛官潘穎諄父：相信兒子仍活著 21:522021/03/22 政治 F5E驚傳擦撞墜海 宅神祈禱集氣 飛官堂哥回應了 17:182021/03/22 政治 快訊／2架F5E戰機擦撞墜海 尋獲中尉羅尚樺 失去生命跡象 15:482021/03/22 政治 政治熱門新聞 網紅喊要抗中保台 海龍蛙兵留言招募 覺青1秒全閉嘴 - 政治 失事飛官羅尚樺相驗結果 初判戰機彈射導致顱內出血 - 政治 目擊飛行員急喊：下去了 求救無線電對話曝光 - 政治 2架F5戰機失事原因？飛行員憶擦撞瞬間：有碎片 - 政治 陳柏惟罷免會過？吳子嘉爆台中內幕 宅神直冒冷汗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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