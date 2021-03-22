台東志航空軍基地2架F-5E戰機今天下午執行訓練任務時碰撞後落海，2飛行員跳傘，其中中尉羅尚樺殉職，羅的老家在花蓮，他的伯父說，尚樺是單親家庭孩子，本月初才登記結婚。
羅尚樺的戶籍地址大門深鎖，無人在家。他的伯父收到訊息後感到悲痛遺憾，他說，羅尚樺是獨子，個性活潑，父母離異跟著爸爸，雖然戶籍在花蓮市，但並沒有住在花蓮，也很少回來，他都在部隊裡，親戚間很少聯繫。
羅尚樺的妻子在臉書貼出婚紗照，兩人於今年3月5日結婚，宴請親友，預計明年補辦婚禮。羅妻在臉書上寫著：「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」。
另一名失聯的上尉潘穎諄去年10月結婚。潘穎諄同事說，他在軍中表現十分優秀，聽到消息，難以置信。
國防部空軍4架F-5E戰鬥機於台東志航基地起飛執行訓練任務、為4架編隊飛行，其中2架F-5E戰機（2號機、4號機）疑似空中擦撞墜海，事發在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，2名飛官均跳傘。
下午4時在海上發現羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治；另名失聯的潘穎諄則持續搜尋中。
(中央社)
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