中壢觀光夜市和新明國小僅一牆之隔，夾娃娃機業者因違反《桃園市自助選物販賣事業管理自治條例》挨罰喊冤。（蔡依珍攝）

桃園市政府率六都之先，規定學校方圓50公尺內不得設置夾娃娃機，否則開罰2至10萬元，中壢區議員為緊鄰新明國小的中壢觀光夜市業者請命，希望以業者切結僅晚間營業的方式解套，經發局長郭裕信不諱言自治條例沒有授權，樂見議員提案修法，將配合執行。

中壢區議員謝美英表示，桃園針對選物販賣機訂定《桃園市自助選物販賣事業管理自治條例》，規定夾娃娃機不得距離學校50公尺內，但條例實施以來，中壢區2大夜市的選物販賣業者大呼吃不消，紛紛陳情表示，和學校僅一牆之隔，條例一出，對承租在夜市的夾娃娃機業者無異是一槍斃命，合約到期、動作快的業者已搬離到50公尺之外，還被合約綁死的業者，陸續收到罰單，感嘆疫情已讓經營陷困境，如今又挨罰，根本要逼他們倒店跑路。

議員彭俊豪也說，自治條例立意良善，但應該更細緻調整，業者願意簽署切結書，只經營傍晚5點到凌晨2點，若有違規願意受罰，強調夜市多在晚上學生放學後才營運，對學生影響不大，希望考量各商圈的經營型態與特性保有彈性，保障業者又能讓家長安心，才是經濟發展之道，共創產業、官方和學校三贏。

「以管理取代驅離，以輔導代替處罰！」謝美英直言，夜市商圈攤販店家多元，吃喝玩樂都有需求，業者取得合法營業登記，也都有繳稅，應給夜市業者另一種更合適的規範，而非讓他們自取滅亡。

郭裕信不諱言自治條例就是「校園方圓50公尺內的夾娃娃機全殺」，目的就是不要影響學童，樂見為商圈夜市修法開路，若議員提案修法，經大會同意後會配合執行，但現階段仍會持續開罰。

(中時 )