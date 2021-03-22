人類最依賴的感官就是視覺，在運動賽事上好的視覺也會幫助運動員取得更好的成績，經常在太陽底下訓練的統一獅看板球星陳傑憲表示，「在接球時，720運動眼鏡可以讓太陽光圈變小，可以更清楚看到球」;至於有「台灣登山王」之稱的自行車車手范永奕則表示，「自行車賽時突然進入隧道、綠蔭等陰暗處，很容易看不到地面的坑洞」，也因此他認為戴上適合的太陽眼鏡可以為運動過程中的安全性帶來更多保障。
兩位運動員近期皆是配戴由華美光學集團的720 armour眼鏡，使用720 HiColor實境增豔鏡片科技，幫運動員濾掉干擾視覺的背景光雜訊、建構層次分明與立體視覺的感官敏銳度，進而銳化出你需要看到的景物與環境色彩，而品牌於22日宣布與台北市立大學、成功大學簽約合作，期盼透過產學合作精進研發鏡片視覺技術，並協助國家運動發展。
而太陽眼鏡品牌OAKLEY近期則與NBA球星利拉德推出聯名系列，首波合作款為Oakley MUZM Series 1875 X Metal，於北美地區限定發售，限量14套，而品牌也將該捐助14萬美元給利拉德的「Respect Program」，幫助三所波特蘭的高中。
(中時 )
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