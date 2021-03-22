安控大廠奇偶科技（3356）22日召開董事會通過去年財報，去年EPS1.78元，擬配發一元現金股利，派發率為56.18％，以22日的收盤價28.5元換算，現金股息殖利率為3.51％。

奇偶公布去年財報，全年營收為11.57億元雖較前年減少16.2％，但在獲利力改善下，營業毛利達5.32億元，換算合併毛利率為46％，較前年的40％，上揚6個百分點，營業利益為4,262萬元，營業利益率4％較前年上揚一個百分點。

其中營業外收入部分因金融資產評價利益約1.4億元大進補，雖扣除外幣兌換損失0.69億元，仍認列了1.3億元的營業外收入，受惠於業外收入增加，奇偶科技去年稅前淨利為1.72億元，淨利歸屬於母公司業主為1.59億元，較前年大幅增加696.6％，每股盈餘1.78元。

奇偶董事會除通過去年財報外，會中並討論109年度盈餘分配案，奇偶指出，109年度本期稅後淨利1.59億元，扣除當期稅後調整數，及提列法定盈餘公積與特別盈餘公積後，可供分配盈餘為1.06億元。另奇偶也於今日董事會中通過盈餘分配案，決議配發現金股利每股1元，依目前股本計算共8,982萬元做為股東紅利，全案並將俟東會決議通過後，另訂除息基準日。

(工商 )