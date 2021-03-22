勞動部今（22）日公告未足額進用身障者公私立單位名單。全國依身心障礙者權益保障法規定進用身心障礙者截至12月統計，義務單位共計1萬7,737家，已足額進用單位1萬5,963家，占90％。私立單位第一名為大立光電股份有限公司，不足進用17人。全國依身心障礙者權益保障法規定進用身心障礙者截至12月統計，義務單位共計1萬7,737家，已足額進用單位1萬5,963家，占90％，應進用身心障礙者6萬368人，實際進用8萬5,638人，超額進用41.86％。

依勞動部最新公告名單，去年11月、12月連續未足額進用的義務單位中，公立單位第1名為國家中山科學研究院不足進用9人，國立臺北大學不足進用6人排名第2，臺北市立聯合醫院不足額4人排名第3。

中科院進用不足主要是因研發專案人員增加，且部分身心障礙定期契約人員約期屆滿未續聘等因素，未及遞補合適身障人力致未足額進用，該院已規劃改善方案，除自契約期滿之身障員工中擇優續予留任外，亦重新盤點職務內容並釋出身障職缺，透過桃園市政府勞動局協助加強媒合進用，預計今年4月不足額進用情形可有所改善；國立臺北大學則因學期間校內活動專案所需工讀生人數增加致應進用人數增加，未及即時遞補身障人力致不足額進用，活動方案結束後工讀人力陸續退保，已於1月足額進用；臺北市立聯合醫院主要係因身障員工離職未及遞補人力致不足進用，該院已積極招募身障者期能改善不足進用情形，今年1月不足人數亦有所改善。

私立單義務單位第1名為大立光電股份有限公司不足進用17人，華邦電子股份有限公司不足進用16人排名第2，彰化商業銀行總行營業部不足進用13人排名第3。大立光電主要是因為聽障員工陸續離職未能及時遞補致不足進用，已積極透過公立就服站、聲暉協會等單位媒合進用身障員工，並於2月進用重度聽障者及輕度肢障者擔任現場作業員，今年3月進用情形已有改善。

華邦電子主要亦因員工總人數增加且身障員工離退職未及遞補致不足額進用，惟該公司開放職缺多為專業技術性較高之職缺，致招募身障員工不易；臺中市政府已入廠輔導訪視並提出相關進用建議，該公司仍在評估規劃。彰化銀行總行營業部主要係因身障員工陸續離職致不足進用，該公司已透過過台灣金融研訓院甄選招考身心障礙員工，惟招考結果未如預期，尚待持續招募合適人力。

為鼓勵雇主進用身心障礙朋友，勞動部所屬各分署及各縣市地方政府就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用政府協助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。

(工商 )