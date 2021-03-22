接獲訊息的羅妻隨即在Instagram發布即時動態，表示「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」。（羅亦晽翻攝羅妻IG）

2架F5E單座戰機今下午3點18分從台東志航基地起飛，在屏東旭海漁港外海1.4海哩處，上空進行例行訓練時發生擦撞，2名飛行員跳傘，軍方隨即展開搜救，下午4時41分，黑鷹直升機先在海上發現其中一名中尉飛官羅尚樺，送往台東馬偕醫院搶救後，因傷勢嚴重，下午5時45分宣告不治，羅的同袍與親友聞訊，都相當悲痛不捨。

據了解，羅尚樺是花蓮人，其臉書資料顯示，他曾就讀花蓮國風國中、花蓮高中，畢業後即至空軍官校就讀。月初才剛跟妻子登記結婚，平時居住在屏東，接獲訊息的羅妻隨即在Instagram發布即時動態，表示「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」。

記者前往羅尚樺位在花蓮市的戶籍地址查訪，發現大門深鎖無人回應，不斷敲門後，訪問到一位自稱羅尚樺大伯父的男子，他表示羅尚樺戶籍掛在花蓮市，但人沒有住在這，家屬也沒有在花蓮，如果有信來拿去工廠給老闆，也很少回到戶籍地。

他憶起羅尚樺時也難過地說，羅是家中獨子，父母離婚後就跟著父親，他雖然在單親家庭長大，不過卻是個活潑的孩子，平常不太會特別和家人聊空軍的事情，且大多留在部隊裡，但親友們都知道知道他已經娶了老婆。附近鄰居則說，鮮少和羅碰過面，不太認識他，得知噩耗後，深感不捨。

(中時 )