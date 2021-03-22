空軍2架F5-E戰機，台東外海空中擦撞墜海，已跳傘的飛行員羅尚樺已被尋獲並送往台東馬偕醫院搶救，但在下午5點45分時宣告不治。前空軍副司令張延廷今日表示，這是一般的四架編隊飛行，失事的是2號機與4號機，但今下午東部地區為多雲陰天氣候、能見度不佳，有可能是因為視線目視困難，造成兩架戰機擦撞，致使編隊時撞擊「副翼、水平舵、方向舵」等飛控系統，進而造成氣動力破壞、飛機失控陷入螺旋而失事。

張延廷今天接受媒體聯訪時表示，此次失事的戰機飛官，空官畢業後飛行時數少，潘穎諄上尉的飛行總時間601小時，羅尚樺中尉的飛行總時間404小時，訓練科目雖多，但是循序漸進的，兩飛官訓練時數都未滿1000小時，都是較年輕的飛行員。

張延廷說，據他了解，此次失事原因「沒有機械因素」，失事可分為天候、人為、機械等各種因素，但傳出這兩位駕駛在失事前，並未喊出「發動機、飛操系（統）有問題」，因此或可初步「排除機械故障」因素。

空軍司令部今(22)日表示，本屬臺東基地F-5E戰機一批四架，1430時起飛執行例行訓練，1506時於屏東縣牡丹鄉外海，2號機飛行官羅尚樺中尉及4號機飛行官潘穎諄上尉疑似發生擦撞，1641時羅員獲救吊掛，1705時降落臺東基地轉送馬偕醫院救護，但經搶救仍宣告不治，空軍刻正積極搜救潘員，今天晚間將舉行記者說明會，初步說明原因。

(中時新聞網)